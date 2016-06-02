Раньери: «Думаю, мы хорошо выступим на Евро»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от выступления сборной Италии на чемпионате Европы.

«Я убежден, что мы хорошо сыграем на Евро, хотя у нас и нет настолько качественного состава, каким обладают некоторые другие сборные.

Думаю, Антонио Конте правильно сказал, что будет тяжелая борьба, но команда едина, а это главное», – сказал Раньери.

Также итальянский специалист назвал «отличным выбором» возможное назначение Джампьеро Вентуры на пост главного тренера сборной после Евро.