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    Лодыгин: «Луческу в «Зените»? Мне нравился его «Шахтер»

    Голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин поделился своими мыслями о назначении на пост главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

    — Что вы знаете о Мирче Луческу? Справки у кого-то наводили?

    — Я знаю его сына – он пришел в «Ксанти», где я когда-то играл. И когда я приезжал в бывший клуб, то мы здоровались и общались. Но со старшим Луческу не знаком. Хотя против «Шахтера» мы несколько раз играли, и мне та команда нравилась.

    — СМС-ку от Мирчи получили? С одноклубниками здесь нового тренера обсуждали?

    — Получил. А главное обсуждение было о двух неделях отпуска после Евро (улыбается). С тренером же еще познакомимся, когда вернемся в клуб.

    — «Зенит» наверняка ждут перемены. Перестройка в команде обычно как-то касается вратарей?

    — Наверное, в меньшей степени, чем остальных, у нас своя работа. Хотя всякое бывает – мы уже обсудили, что Виллаш-Боаш просил меня играть выше.

    — И вас какое-то время «колбасило».

    — Да, было такое. Но после этого я не представляю, что теперь может меня еще «заколбасить».

    Источник: Спортфакт

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    01.06.2016 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1307

      Taps 1 июня 2016, 18:43

      Лодыгин не вырастет в классного вратаря,
      "Зениту" надо подыскать замену или наигрывать Кержакова.

      1
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 1 июня 2016, 17:16

      Мне,почему то,кажется,что этот днарь первым присядет на лавку.

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > molotovcoctail 2 июня 2016, 00:09

      По-моему, Кержаков и Лодыгин одного уровня - несколько выше среднего.

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