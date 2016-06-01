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  • Рейнгольд: «Ничего против Бердыева не имею, но команд вокруг полно, пусть возглавит кого-то еще, не нужно трогать «Спартак»

Рейнгольд: «Ничего против Бердыева не имею, но команд вокруг полно, пусть возглавит кого-то еще, не нужно трогать «Спартак»

1 июня 2016, 15:46
18

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своими мыслями о решении руководства клуба оставить Дмитрия Аленичева у руля красно-белых еще на один сезон.

«Честно говоря, этого мне и хотелось изначально. Да, когда-то я ратовал за Юрия Семина. Я и сейчас готов это сказать. Этот человек на наших глазах средненький «Локомотив» сделал командой. Он работает с душой и сердцем. Однако я еще раз повторю: нужно дать еще один сезон Аленичеву. Понимаю, что многие со мной не согласятся, но это их право. Чем больше мнений – тем быстрее мы придем к ответу. Люди действительно хотели, чтобы Аленичев за один сезон и после постоянных базаров-бардаков выиграл Премьер-Лигу?! Чушь! Дайте человеку поработать!

Бердыев? Действительно, я как-то говорил, что перестану следить за командой, если этот специалист возглавит коллектив. «Спартак» – это команда атакующего плана, так заложено исторически. Я хорошо отношусь к Бердыеву, но я хочу, чтобы команду тренировал не только спартаковец, но и специалист, который закладывается на атакующий футбол.

«Спартак» не может играть на контратаках и подстраиваться под соперника, «красно-белые» должны сами навязывать свою игру оппонентам. У Бердыева этого и в помине нет. Вспомните его «Рубин», посмотрите на его «Ростов»... Эти команды вообще не стремятся играть в атаку. Поэтому я и говорил: плохо, что «Ростов» попал в Лигу чемпионов, лучше бы они играли в Лиге Европы. А так... отечественный футбол будет представлять сугубо обороняющаяся команда. Так куда катится наш футбол?! Качество игры – ниже плинтуса! ЦСКА и «Зенит» не справляются в ЛЧ, а там сыграет «Ростов»...

Ничего против Бердыева не имею, но команд вокруг полно, пусть возглавит кого-то еще, но не нужно трогать «Спартак"! Ничего хорошего, как я думаю, с этим специалистом у команды не будет. «Спартак» не имеет права играть от обороны. Возможно, я ошибаюсь, но это мое мнение.

Титулы или качество игры? Конечно, качество игры! Но для этого нужно полностью реформировать состав. Не знаю, каких игроков наберет Аленичев, но команде необходима целая революция. После этого и можно будет ставить атакующий футбол», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий Рейнгольд Валерий
Комментарии (18)
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Костя из Барселоны
1464785842
мне кажется, что лучше титулы выигрывать и играть в ЛЧ, чем быть упёртыми баранами и отстаивать свою точку зрения, но без титулов
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кошмарик
1464786456
Рейнгольд защищает свою возможность тырить из кормушки под названием Спартак
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slavа0508
1464786693
Что за дурость!!!!!!!!!!!!!!!Бердыев реально может за 1-2 может бороться,,,,,а с такими мнениями многие из нас просто не доживут до чемпионства
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vgarakh
1464788618
Рейнгольд ты чего чушь несешь!!! Ты вспомни как Спартак играл с тем же Ростовом в 7 защитников? Какая атакующая модель ? Где ты ее увидел? Все живешь воспоминаниями десятилетней давности, спустись на землю. А то гонору много, а на самом деле обычный ноль. А Ростов выступит не хуже ЦСКА в лиге чемпионов, а значительно лучше и засунь свое мнение подальше себе между ног, великий специалист!
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Ruhaaa
1464794526
Лошара ты выиграй Барсу и сделай то что он сделал в своей карьере. Тупит реально.
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castromen
1464795617
Ну спец?? Каким же упертым надо быть,чтобы нести чушь за чушью. Ведь когда-то был адекватом.
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ДЖУZ
1464803164
наверно он думает что что-то умное сказал, маразаматик, Спартак из года в год превращается далеко не в фаворита чемпионата, пусть любым футболом вернут себе лидирующие позиции, а потом думают о в какой футбол будем играть
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ГенГриг
1464811157
Хорошо сказал!
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B-E-S
1464874808
В некоторых командах игроки очень серьезно прогрессируют, как пример Краснодар - Смолов/Мамаев. Но в Спартаке почти все регрессируют (Исключение Промес, но я думаю он в любом другом клубе так же бы вырос, а может и больше). Недавно по составу слегка уступали Зениту и были на равных с конями, теперь часть распродали, часть подешевела в 1,5 - 2 раза, а сейчас кричат состав слабый. Бред!
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Serjoga
1464885115
Когда на свои миллионы будешь содержать клуб, тогда и любуйся качеством игры и 7 местом!
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