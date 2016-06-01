Рейнгольд: «Ничего против Бердыева не имею, но команд вокруг полно, пусть возглавит кого-то еще, не нужно трогать «Спартак»

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своими мыслями о решении руководства клуба оставить Дмитрия Аленичева у руля красно-белых еще на один сезон.

«Честно говоря, этого мне и хотелось изначально. Да, когда-то я ратовал за Юрия Семина. Я и сейчас готов это сказать. Этот человек на наших глазах средненький «Локомотив» сделал командой. Он работает с душой и сердцем. Однако я еще раз повторю: нужно дать еще один сезон Аленичеву. Понимаю, что многие со мной не согласятся, но это их право. Чем больше мнений – тем быстрее мы придем к ответу. Люди действительно хотели, чтобы Аленичев за один сезон и после постоянных базаров-бардаков выиграл Премьер-Лигу?! Чушь! Дайте человеку поработать!

Бердыев? Действительно, я как-то говорил, что перестану следить за командой, если этот специалист возглавит коллектив. «Спартак» – это команда атакующего плана, так заложено исторически. Я хорошо отношусь к Бердыеву, но я хочу, чтобы команду тренировал не только спартаковец, но и специалист, который закладывается на атакующий футбол.

«Спартак» не может играть на контратаках и подстраиваться под соперника, «красно-белые» должны сами навязывать свою игру оппонентам. У Бердыева этого и в помине нет. Вспомните его «Рубин», посмотрите на его «Ростов»... Эти команды вообще не стремятся играть в атаку. Поэтому я и говорил: плохо, что «Ростов» попал в Лигу чемпионов, лучше бы они играли в Лиге Европы. А так... отечественный футбол будет представлять сугубо обороняющаяся команда. Так куда катится наш футбол?! Качество игры – ниже плинтуса! ЦСКА и «Зенит» не справляются в ЛЧ, а там сыграет «Ростов»...

Ничего против Бердыева не имею, но команд вокруг полно, пусть возглавит кого-то еще, но не нужно трогать «Спартак"! Ничего хорошего, как я думаю, с этим специалистом у команды не будет. «Спартак» не имеет права играть от обороны. Возможно, я ошибаюсь, но это мое мнение.

Титулы или качество игры? Конечно, качество игры! Но для этого нужно полностью реформировать состав. Не знаю, каких игроков наберет Аленичев, но команде необходима целая революция. После этого и можно будет ставить атакующий футбол», – сказал Рейнгольд.