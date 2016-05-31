Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Родионов: «Аленичев остается, с Бердыевым никто переговоров не вел»

Родионов: «Аленичев остается, с Бердыевым никто переговоров не вел»

31 мая 2016, 18:33
6

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подвел итоги заседания директоров клуба, подтвердив, что главный тренер команды Дмитрий Аленичев сохранит свой пост в следующем сезоне. Также он отметил, что красно-белые не имели никаких контактов с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Сегодня состоялся совет директоров по итогам прошедшего сезона. Рассматривалось много вопросов, детально обсуждались Академия, молодежная команда, «Спартак-2» и основная команда. Детально по каждому игроку были сделаны отчеты главным тренером академии Владимиром Бодровым. Отчитался по сезону Дмитрий Гунько, обозначил перспективу молодых футболистов, имеющих реальный шанс попасть в «Спартак-2». То же самое сделал и Евгений Бушманов, назвавший ребят, кто может попасть в главный «Спартак».

В конце заслушали главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева. Он продолжает работу согласно тому контракту, который у него есть. Деталей и нюансов сейчас обозначать не буду, это внутренние вопросы. Их было достаточное количество. Дмитрий Анатольевич продолжает работу.

Что касается Курбана Бердыева. Никаких официальных предложений ему сделано не было. Я как генеральный директор заявляю: никаких официальных контактов с этим тренером не было. И я их не вел. Следил за слухами, что были в последние две недели, порой с иронией. Информация была непонятной, не знаю, откуда она берется. Считаю вопрос по Бердыеву закрыт», – сказал Родионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Родионов Сергей Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
батог
1464709832
Но болото (РФПЛ) расшевелили! А сколько базара!
Ответить
SE PAVLOV
1464710969
Тухлый п-ж .
Ответить
андрей андреев
1464711362
Кто же скажет ,что его послали)))
Ответить
kex7
1464712662
ну и хорошо...
Ответить
арейская
1464733028
Велись-велись, иначе откуда эти 99% взялись бы, это теперь они перед Аленичевым хотят выглядеть чистенькими, когда Бердыев ответил отказом
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+