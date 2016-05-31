Родионов: «Аленичев остается, с Бердыевым никто переговоров не вел»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подвел итоги заседания директоров клуба, подтвердив, что главный тренер команды Дмитрий Аленичев сохранит свой пост в следующем сезоне. Также он отметил, что красно-белые не имели никаких контактов с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Сегодня состоялся совет директоров по итогам прошедшего сезона. Рассматривалось много вопросов, детально обсуждались Академия, молодежная команда, «Спартак-2» и основная команда. Детально по каждому игроку были сделаны отчеты главным тренером академии Владимиром Бодровым. Отчитался по сезону Дмитрий Гунько, обозначил перспективу молодых футболистов, имеющих реальный шанс попасть в «Спартак-2». То же самое сделал и Евгений Бушманов, назвавший ребят, кто может попасть в главный «Спартак».

В конце заслушали главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева. Он продолжает работу согласно тому контракту, который у него есть. Деталей и нюансов сейчас обозначать не буду, это внутренние вопросы. Их было достаточное количество. Дмитрий Анатольевич продолжает работу.

Что касается Курбана Бердыева. Никаких официальных предложений ему сделано не было. Я как генеральный директор заявляю: никаких официальных контактов с этим тренером не было. И я их не вел. Следил за слухами, что были в последние две недели, порой с иронией. Информация была непонятной, не знаю, откуда она берется. Считаю вопрос по Бердыеву закрыт», – сказал Родионов.