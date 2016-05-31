«Бешикташ» готов заплатить восемь миллионов за Ракицкого

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий может сменить прописку и перебраться в турецкую Суперлигу. По информации Haberturk, в приобретении 26-летнего игрока заинтересован «Бешикташ», готовый заплатить за него восемь миллионов евро. Сообщается, что инициатива по данному трансферу исходит от главного тренера «черных орлов» Сенола Гюнеша.

Напомним, что в настоящее время цвета турецкого клуба защищает соотечественник Ракицкого – голкипер Денис Бойко.

В завершившемся сезоне Ракицкий записал в свой актив два гола и одну результативную передачу в 18-ти матчах УПЛ.