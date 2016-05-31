Пеллегрини: «Есть сомнения, что я поступил правильно, заранее объявив о приходе Гвардиолы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини, которого летом сменит на посту Хосеп Гвардиола, объяснил, почему он решил обнародовать эту информацию заранее.

«Это было мое решение. Я принял его после того, как Гвардиола сказал, что хочет работать в Англии, потому что в прессе пошли слухи про Гвардиолу в «Манчестер Сити», Гвардиолу в «Арсенале», Гвардиолу в «Манчестер Юнайтед». Это было нечестно по отношению ко всем тренерам, ведь все знали, что он собирается сюда.

Если спросить, поступил ли бы я снова так же… У меня есть сомнения. Я самокритично отношусь к своим поступкам. Всегда. Не хочу этим оправдываться, но после объявления было тяжело работать – не мне, а игрокам», – сказал Пеллегрини.