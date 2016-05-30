Защитник «ПСЖ» задержан полицией за оскорбления

Защитник «ПСЖ» Серж Орье снова попал в неприятную историю, сообщает Europe1. В этот раз он был задержан полицией, которая остановила его автомобиль около 6 утра у ночного клуба. Полицейские попытались оценить состояние футболиста, задав ему несколько вопросов. Вместо ответов Орье решил оскорбить стражей порядка, за что и был арестован.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболист был оштрафован и отправлен в молодежный состав «ПСЖ» за оскорбление игроков и тренера. Через некоторое время он был возвращен в основу.