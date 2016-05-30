Перес верил в Зидана

Президента мадридского «Реала» Флорентино Переса признался, что изначально верил в успех команды под руководством Зинедина Зидана.

«Величие нашего клуба заключается в том числе в том, что мы умеет преодолевать очень сложные ситуации. Все мы, кто знал о таланте, игровых качествах и внутренней силе команды, понимали, что с Зиданом «Реал» способен выиграть Лигу чемпионов», – заявил Перес.

Напомним, что «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов обыграли «Атлетико» со счетом 5:3 в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время игры завершилось ничьей со счетом 1:1.