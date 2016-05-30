Сане: «Германии следовало играть по-другому»

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане считает, что виной поражения от Словакии в товарищеском матче является плохое поле.

«Поле было частично подтоплено, но мы должны разбираться с такими нюансами. Нам следовало играть по-другому, нельзя было часто идти в обводку и делать много коротких передач.

Надеюсь, я попаду в число 23 футболистов, которые поедут на Евро во Францию», – приводит слова Сане официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что товарищеский матч Германии и Словакии завершился со счетом 1:3.