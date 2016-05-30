Конте: «Я доволен тем, какое желание продемонстировали игроки сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прокомментировал итог товарищеской встречи с Шотландией (1:0), негативно высказавшись о состоянии газона. Напомним, поединок прошел на Мальте.

«Мы прилагали большие усилия, но поле находилось в ужасном состоянии, оно создавало значительные помехи игре. Нужно работать дальше.

Я доволен желанием, проявленным футболистами. Они осознают, что впереди ещe предостаточно работы. Кроме того, хочу заметить, что сборная Шотландии ни разу не ударила в створ наших ворот. Давайте обращать внимание на плюсы, а не постоянно концентрироваться на негативных моментах», – отметил Конте в эфире Rai Sport.