«Лестер» купил вратаря «Ганновера»

Голкипер «Ганновера» Рон-Роберт Цилер покидает команду после ее вылета из Бундеслиги. Игрок продолжит свою карьеру в «Лестере», который заплатил за него сумму отступных, прописанную в контракте, – 3,5 миллиона евро. В ближайшее время Цилер пройдет медобследование в Англии и подпишет контракт.

Отметим, Цилер является воспитанником академий «Кельна» и «Манчестер Юнайтед». За основной состав «красных дьяволов» не провел ни одного матча, и в 2010 году перебрался в «Ганновер». За «96-х» выходил в 221 игре во всех турнирах. В последних пяти сезонах Цилер не пропустил ни одного матча своей команды в Бундеслиге.

Голкипер также провел шесть матчей в составе национальной сборной Германии. На ЧМ-2014 был в заявке команды и получил чемпионскую медаль.