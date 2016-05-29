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  • МЛС. Гол Дрогба на 94 минуте принес победу «Монреалю» и другие результаты

МЛС. Гол Дрогба на 94 минуте принес победу «Монреалю» и другие результаты

29 мая 2016, 11:11
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Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. В матче между «Монреалем» и «Гэлакси» хозяева гарантировали себе победу лишь на 94 минуте, когда Дидье Дрогба вонзил мяч в сетку дальним ударом со штрафного.

МЛС. Регулярный чемпионат

Ванкувер Уайткепс – Хьюстон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бисли, 20; 1:1 – Риверо, 52.

Нью Йорк Рэд Буллз – Торонто – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Райт-Филипс, 4; 2:0 – Райт-Филипс, 25; 3:0 – Райт-Филипс, 27.

Коламбус – Реал Солт Лейк – 4:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Малхолланд, 13; 1:1 – Камара, 17; 2:1 – Глэд, 20 (в свои ворота); 3:1Камара, 64; 4:1Камара, 74; 4:2Аллен, 83; 4:3Плата, 83.

Нью-Инглэнд – Сиэтл – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Арон, 7; 1:1 – Нгуен, 24; 2:1 – Холлингер-Янсен, 80.

Монреаль Импакт – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Дос Сантос, 8; 1:1 – Пьятти, 26; 2:1 – Онтиверо, 56; 2:2 – Маги, 58; 3:2 – Дрогба, 90+4.

Чикаго Файр – Портленд – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Валери, 18; 1:1 – Аккам, 20.

Колорадо – Филадельфия Юнион – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кронин, 87; 1:1 – Кэррол, 90+2.

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Монреаль Дрогба Дидье
Комментарии (1)
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88serega88
1464526447
ну это косяк вратаря
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