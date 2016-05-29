Рамос: «Смена тренера с Бенитеса на Зидана оказалась очень важной»

Защитник «Реала» Серхио Рамос предположил, что увольнение главного тренера команды Рафаэля Бенитеса с последующим назначением Зинедина Зидана помогло команде добиться успеха.

«Что касается Зидана, то с первого дня он привнес в команду скромность, работу и решительность. Смена тренера оказалась очень важной. Он дал нам то, чего у нас не было раньше. Наша победа заслужена, и хорошо, что мы ее празднуем вместе с ним.

С приходом Зизу многое поменялось. Стала лучше обстановка в раздевалке, мы стали едины. С Бенитесом мы тоже пережили приятные моменты. Тут как в семье: порой все ладят, порой нет. Мы добились успеха благодаря своим усилиям, работе и оптимизму», — заявил Рамос.