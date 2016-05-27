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  • Глеб: «В «Барселоне» Ибрагимович гонял всех, кроме Месси и Анри»

Глеб: «В «Барселоне» Ибрагимович гонял всех, кроме Месси и Анри»

27 мая 2016, 15:10
16

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал об опыте выступления за «Барселону» вместе с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Златан — сумасшедший, конечно. Швед по национальности, а так — чистый славянин. Характер озорной. Он реально такой подходил ко всем в команде и говорил: «Я Златко! Я – лучший!» Гонял каждого, кроме Месси и Анри. Подойдет, например, и ногу на плечо закинет Пуйолю, прямо на тренировке. Карлес в шоке: « Ибра, ты что?!» А тот смотрит и ржет. К Пуйолю иной соперник подойти боялся, а тут такой Златан явился. Не шучу, Ибра реально считал, что лучше всех. Еще эти манеры его своеобразные.

Вот, например, упражнение – борьба в воздухе плечом к плечу. Как-то все разобрались на пары, а мы остались вдвоем. Подходит такой: «Давай с тобой». Я говорю: «Да ну, убьешь меня». Он: «Не, я легонько, аккуратно», — и лицо такое доброе делает. Согласился, выпрыгиваю, а потом темнота. Открываю глаза, лежа в десяти метрах. А Златан стоит надо мной и хохочет. Весело ему», – сказал Глеб.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Барселона Ибрагимович Златан Глеб Александр
Комментарии (16)
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Foot OL
1464353159
"Потом ночью лежу на сборах в кровати и чувствую что меня кто-то чпокает. Опять этот Ибрагимович. И говорит мне - смотри какой у меня здоровенный. Весело ему" - сказал Глеб
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Костя из Барселоны
1464355477
Прикольно там у них было)))
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Тraumtanzеr
1464357027
Так он и есть Славянин.Босниец-хорват.
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alp
1464358154
надо было напихать в щщи.. но европейцы всегда славян боялись..
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Егориус
1464361684
Анри не играл в Барсе..
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Вомбат
1464363075
Глебу пора писать мемуары - так интересно он рассказывает. Здесь правда дан маленький отрывок из огромного интервью, оно доступно на многих ресурсах.
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roman230582
1464376304
Понторез
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тигрик
1464437885
аххахаха...Глебу книжки бы писать...я аж зачитался и все ярко себе представил)))
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