Глеб: «В «Барселоне» Ибрагимович гонял всех, кроме Месси и Анри»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал об опыте выступления за «Барселону» вместе с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Златан — сумасшедший, конечно. Швед по национальности, а так — чистый славянин. Характер озорной. Он реально такой подходил ко всем в команде и говорил: «Я Златко! Я – лучший!» Гонял каждого, кроме Месси и Анри. Подойдет, например, и ногу на плечо закинет Пуйолю, прямо на тренировке. Карлес в шоке: « Ибра, ты что?!» А тот смотрит и ржет. К Пуйолю иной соперник подойти боялся, а тут такой Златан явился. Не шучу, Ибра реально считал, что лучше всех. Еще эти манеры его своеобразные.

Вот, например, упражнение – борьба в воздухе плечом к плечу. Как-то все разобрались на пары, а мы остались вдвоем. Подходит такой: «Давай с тобой». Я говорю: «Да ну, убьешь меня». Он: «Не, я легонько, аккуратно», — и лицо такое доброе делает. Согласился, выпрыгиваю, а потом темнота. Открываю глаза, лежа в десяти метрах. А Златан стоит надо мной и хохочет. Весело ему», – сказал Глеб.