Сауль: «Атлетико» находится в прекрасном состоянии»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес рассказал о состоянии своей команды накануне финального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

«Сейчас команда находится в прекрасном состоянии. Последние две недели мы отлично поработали. Психологически мы и были в хорошем состоянии, а функционально команда даже прибавила за это время.

Мы знаем, что нам предстоит игра против очень сильного соперника. В этом матче может произойти все, что угодно. Но думаю, что наши предыдущие матчи с «Реалом» должны вселить в нас спокойствие перед этой встречей», – заявил Сауль

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 28 мая, в Милане на стадионе «Сан-Сиро».