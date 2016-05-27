Хави: «Кубок ЛЧ увезет домой «Атлетико», их время пришло»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Атлетико».

«Думаю, «Атлетико» увезет трофей домой – это подходящий момент для них. Они заслужили победу той работой, которую делают. Конечно, они играют не в тот футбол, который нравится мне, потому что «Атлетико» много времени выжидает в обороне, но я думаю, что их момент пришел.

Футбол всегда дает второй шанс, и теперь повторяется финал Лиги чемпионов двухлетней давности. Матч пройдет в Милане, и я думаю, что наступило время «Атлетико», – сказал Хави.