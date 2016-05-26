Саная: «Шансы у «Томи» есть»

Нападающий «Томи» Анзор Саная уверен в итоговом успехе своей команды в стыковых матчах с «Кубанью». Ответная встреча состоится 27 мая в Томске.

«Шансы есть, и я думаю, что мы сделаем выводы из прошедшей игры и сможем победить с нужным нам счетом. Жду хорошей поддержки наших болельщиков. Они нам нужны. И мы вместе постараемся добиться права выступать в Премьер-лиге!

Первая игра получилась очень интересная, с хорошим накалом, на отличном стадионе с заполненными трибунами. И я думаю, что «Томь» в этом матче выглядела достойно. Единственное – расстроил счет, все-таки считаю, на один хотя бы гол мы наиграли. Потому что возможностей для взятия ворот у нас было предостаточно.

В принципе «Кубань» ничем не удивила, и, думаю, чего-то удивительного и не стоило ожидать. Мы знали, чего ждать от соперника, и старались этим воспользоваться», – рассказал Саная.

В первом матче с минимальным счетом победил «Кубань».