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Саная: «Шансы у «Томи» есть»

26 мая 2016, 12:29
2

Нападающий «Томи» Анзор Саная уверен в итоговом успехе своей команды в стыковых матчах с «Кубанью». Ответная встреча состоится 27 мая в Томске.

«Шансы есть, и я думаю, что мы сделаем выводы из прошедшей игры и сможем победить с нужным нам счетом. Жду хорошей поддержки наших болельщиков. Они нам нужны. И мы вместе постараемся добиться права выступать в Премьер-лиге!

Первая игра получилась очень интересная, с хорошим накалом, на отличном стадионе с заполненными трибунами. И я думаю, что «Томь» в этом матче выглядела достойно. Единственное – расстроил счет, все-таки считаю, на один хотя бы гол мы наиграли. Потому что возможностей для взятия ворот у нас было предостаточно.

В принципе «Кубань» ничем не удивила, и, думаю, чего-то удивительного и не стоило ожидать. Мы знали, чего ждать от соперника, и старались этим воспользоваться», – рассказал Саная.

В первом матче с минимальным счетом победил «Кубань».

Источник: Onedivision
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Томь Саная Анзор
Комментарии (2)
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Karanit
1464256742
Помню как этот парняга за Ивановский текстильщик пылил))
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bringing
1464278473
Беглым взглядом в новостях зачиталось : Саные шансы у Томи есть
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