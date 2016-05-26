«Динамо» вступило в переговоры с Красножаном

«Динамо» вступило в переговоры с экс-наставником «Локомотива», «Кубани» и «Терека» Юрием Красножаном. Однако руководство бело-голубых рассматривает не только его кандидатуру, но и вариант с приглашением бывшего рулевого «Торпедо» Александра Бородюка, с которым уже также выходило на связь.

Ранее в СМИ появилась информация, что пост главного тренера «Динамо» в ближайшее время займет известный российский специалист Юрий Семин. Однако чуть позже опровержение данной информации дал руководитель пресс-службы московского клуба Илья Кузенкин.

Напомним, бело-голубые покинул Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона, финишировав на 15-м месте.