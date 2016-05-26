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«Динамо» вступило в переговоры с Красножаном

26 мая 2016, 01:56
15

«Динамо» вступило в переговоры с экс-наставником «Локомотива», «Кубани» и «Терека» Юрием Красножаном. Однако руководство бело-голубых рассматривает не только его кандидатуру, но и вариант с приглашением бывшего рулевого «Торпедо» Александра Бородюка, с которым уже также выходило на связь.

Ранее в СМИ появилась информация, что пост главного тренера «Динамо» в ближайшее время займет известный российский специалист Юрий Семин. Однако чуть позже опровержение данной информации дал руководитель пресс-службы московского клуба Илья Кузенкин.

Напомним, бело-голубые покинул Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона, финишировав на 15-м месте.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Красножан Юрий
Комментарии (15)
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Nikemannn
1464220981
Тренер проверенный, при нормальной работе руководства без проблем вытащит динамо
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yurdin
1464233942
Не упомянули про самый яркий период его работы в Спартаке Нальчик. Далее рвбота везде была скомканной и незаконченной по разным причинам.По поводу перспектив в Динамо любого тренера всегда надо брать во внимание то как будут далее управлять рукойводители клуба. Тут шанс воплотить все идеи у тренера 50 на 50. А то и ниже.
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alex-76
1464235671
Дали бы работать спокойно, так сказать полный карт-бланш.
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serhz
1464237127
Динамо продолжает чудить ! этот великий тренер уже всю Россию оббежал и страны СНГ ! -результат -НОЛЬ
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семенчик
1464238570
Похоже в динамо нет четкого плана по возращению в пл!
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RedWhiteFanS
1464241465
Уже как год вообще планов нет.
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Виталич
1464245083
Самый лучший вариант это Бородюк..если он пойдет конечно..
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FanatSerj
1464249033
Кандидаты, один прям лучше другого ))
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o33uk
1464283459
Не хотелось бы, лучше Непомнящего или Бородюка, но не Красножана.
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zadira56
1464526093
Умный в гору не пойдет)
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