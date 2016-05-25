Годин: «Нужно воспользоваться опытом, чтобы история с «Реалом» не повторилась»

Защитник «Атлетико» Диего Годин в преддверии поединка против «Реала» поделился воспоминаниями о предыдущем финале Лиги чемпионов между командами, который прошел два года назад в Лиссабоне.

«Гол в финале – это прекрасно. Забил тогда красиво, но трофей над головой подняли не мы, а это главное. Мы потерпели поражение, но нужно сделать правильные выводы из случившегося и стать лучше. Нам снова предстоит сыграть в финале, и надо воспользоваться опытом, чтобы история не повторилась.

Мы вели 1:0 до 93-й минуты. Время было уже на исходе, и я подумал, что мы сделали достаточно для победы. Ранее я никогда себе такого не позволял, так как знаю, что матч длится до тех пор, пока его не остановит свисток арбитра. Нам предстояло провести пять добавленных минут, так что время еще оставалось. В футболе даже минута может быть большим сроком. Именно это и произошло тогда.

Мы понимали, что в дополнительное время придется тяжело. У «Реала» были силы, а у нас уже нет. Замен не осталось, некоторые играли с травмами. Диего Косту заменили на восьмой минуте, Арда Туран вообще не смог сыграть. У Филипе Луиса свело ногу, чего с ним ни разу не случалось за 60 предыдущих матчей сезона. Мы были опустошены, сдали физически и биться были уже не в состоянии.

В следующем сезоне этот финал никак не шел из головы, всем хотелось снова дойти до него и победить. Разочарование было несколько скрашено тем, что в целом сезон получился блестящим: мы стали чемпионами Испании, а это очень большое достижение для нашего клуба.

Конечно, после того финала каждый из нас говорил, что по-прежнему мечтает о трофее. Мы заявляли это открыто и продолжим за него биться. Все эти годы мы не теряли веру в себя, и если продолжим в том же духе, то у нас появится хороший шанс сделать все как полагается.

Наш главный секрет – командная работа. Просто невероятно, как вся команда помогает защитной линии. Форварды – Фернандо Торрес, Антуан Гризманн или Янник Карраско – всегда с нами, обороняются в нашей штрафной. Это показывает, насколько мы решительная команда, насколько мы верим в свой стиль.

Нас ждет напряженный финал, нужно хорошо подготовиться физически. Да, многое зависит от тактики, но и физические усилия тоже придется приложить. В этот раз я, команда и все наши болельщики мечтаем завоевать трофей. Это мечта, как и победа со сборной на чемпионате мира. И я буду работать ради этого до последнего дня своей карьеры», – сказал Годин.