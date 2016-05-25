Рахимов: «Тереку» необходимо приобрести как минимум семь-восемь качественных игроков»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов дал понять, что грозненской команде в летнее трансферное окно необходимо большое пополнение.

«Руководство клуба понимает, что нужно купить много футболистов, что больше двух лет у команды нет приобретений. Нынешняя команда выдала свой максимум, и нужна свежесть, чтобы сделать шаг вперед. Было сказано, что клуб будет искать игроков и делать эти приобретения.

Нужно делать минимум семь – восемь приобретений. Кроме того, футболисты должны быть качественные, чтобы команде выйти на свой уровень как можно быстрее. Мы должны понимать, что нам придется заново строить игру, вписывать в систему большое количество игроков, а это сделать непросто», – сказал Рахимов.