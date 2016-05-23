Витсель заменит в «Роме» Пьянича

Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич этим летом готов покинуть Рим и отправиться в Германию, где его ждут в «Баварии». Агент футболиста по приглашению нового главного тренера мюнхенского клуба Карло Анчелотти посетил финал Кубка Германии, где баварцы по пенальти обыграли дортмундскую «Боруссию». Еще один возможный вариант продолжения карьеры боснийца – «Барселона» под руководством Луиса Энрике, который возглавлял «Рому».

В «Роме» рассматривают несколько кандидатов на смену Пьяничу, среди которых выделяется полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель. Переговоры о его переходе уже были проведены в апреле.