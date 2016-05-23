Ерохин: «В «Ростове» все мечтали о чемпионстве»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин о том, какие чувства были у него после завершения последнего матча в сезоне.

«Когда узнал, как сыграл ЦСКА с «Рубином», были двоякие чувства. С одной стороны, мы добились многого, взяли серебряные медали и попали в Лигу чемпионов, это дорогого стоит. С другой – хотелось еще большего, все мечтали о чемпионстве, но сложилось так, как сложилось. Рад, что снова удастся сыграть в Лиге чемпионов.

Мы очень рады, что добились такого результата, хотя и хотели стать чемпионами. Судьба распорядилась так, что мы смогли довести борьбу до последнего тура, в котором все и решалось. У «Рубина» были возможности сыграть вничью, а мы сделали все, что от нас зависело», – заявил Ерохин.

Напомним, что «Ростов» занял о итогам сезона второе место в таблице РФПЛ и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.