Спиридон: «Всю информацию о Луческу узнаю из прессы»

Многолетний помощник Мирчи Луческу в «Шахтере» Александр Спиридон не торопится рассказывать подробности о продолжении карьеры после завершения контракта с донецким клубом.

– Я пока еще нахожусь в Киеве. Наш контракт с «Шахтером» закончился только вчера, поэтому новостей насчет будущего пока нет.

– Но о прибытии Мирча Луческу в Санкт-Петербург вы знаете?

– Нет. Всю информацию узнаю из прессы.

– У вашего штаба уже есть предложения от других клубов?

– У каждого из нас есть какие-то предложения. Но как будут развиваться события, комментировать не готов.

– «Зенит» есть в списке приглашающих?

– Если судить по информации в прессе, то есть. Но более конкретно я смогу что-то вам сказать завтра-послезавтра.