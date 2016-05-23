Гершкович: «Вылет «Динамо» из РФПЛ – позорище и итог бездарного управления клубом»

Бывший нападающий «Динамо» Михаил Гершкович назвал причины вылета московского клуба из РФПЛ. Отметим, что бело-голубые впервые в истории покинули элитный дивизион отечественного футбола.

«Это не сенсация, это итог бездарного управления клубом. Класс игроков «Динамо» соответствовал уровню Премьер-лиги. В первой половине чемпионата играли и Юрий Жирков, и Александр Кокорин, и другие футболисты высокого уровня, которых отдали. Тут можно целую поэму написать, что происходило в «Динамо». Вылет команды в ФНЛ – итог неумелого управления футбольной структурой. К управлению футбольным клубом должны быть привлечены профессионалы.

Вылет «Динамо» из Премьер-лиги – трагедия для меня. Я динамовец. Это, конечно, позорище, что произошло. Сказать, что для меня это сенсация, не могу, потому что к этому все шло. Сезон дал понять, что управление командой на профессиональном уровне вообще не ощущалось. Учитывая то, что там происходило, для меня в течение сезона стоял вопрос, сумеет ли «Динамо» сохранить прописку в Премьер-лиге», – сказал Гершкович.