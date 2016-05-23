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  • Гершкович: «Вылет «Динамо» из РФПЛ – позорище и итог бездарного управления клубом»

Гершкович: «Вылет «Динамо» из РФПЛ – позорище и итог бездарного управления клубом»

23 мая 2016, 00:36
7

Бывший нападающий «Динамо» Михаил Гершкович назвал причины вылета московского клуба из РФПЛ. Отметим, что бело-голубые впервые в истории покинули элитный дивизион отечественного футбола.

«Это не сенсация, это итог бездарного управления клубом. Класс игроков «Динамо» соответствовал уровню Премьер-лиги. В первой половине чемпионата играли и Юрий Жирков, и Александр Кокорин, и другие футболисты высокого уровня, которых отдали. Тут можно целую поэму написать, что происходило в «Динамо». Вылет команды в ФНЛ – итог неумелого управления футбольной структурой. К управлению футбольным клубом должны быть привлечены профессионалы.

Вылет «Динамо» из Премьер-лиги – трагедия для меня. Я динамовец. Это, конечно, позорище, что произошло. Сказать, что для меня это сенсация, не могу, потому что к этому все шло. Сезон дал понять, что управление командой на профессиональном уровне вообще не ощущалось. Учитывая то, что там происходило, для меня в течение сезона стоял вопрос, сумеет ли «Динамо» сохранить прописку в Премьер-лиге», – сказал Гершкович.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (7)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463973905
Уж лучше так , чем позориться в стыках.
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ДАША Д
1463987591
Это - ОБНОВЛЕНИЕ !!!!
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FanatSerj
1463988052
В управлении дофига желающих бабосы попилить даже фиг что там кто то не профессионалы им главнее бабосы попилять чем клуб и его результаты. Если вы приглашаете Ротенберга и его бабки, то могли бы с мозгами к этому отнестись, а то за год отмыли куча бабла от которого у УЕФА волосы дыбом встали, липовый спонсорский контракт на уровне одних из самых больших в Европе. Вот где мозги? да всем пох там на клуб, главное бабок освоить больше. Вот кто то за эти два года озолотился же, вот того бы за яйки повесить, а лучше сразу расстрелять.
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nemolod
1464000921
Просто все так было задумано!
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Измайловский Кочегар
1464003352
Неплохая статья на спорт.фм: http://sportfm.ru/ma
terials/ot-dana-do-dna-svobodn
oe-padenie-dinamo.html
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gambler35
1464019006
Ну покажи,что ты-динамовец и что ты-тренер! Принимай команду и выводи в вышку! А то только болтать...
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