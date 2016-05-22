Армавирское «Торпедо» не останется в ФНЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что ни одна из команд-победителей второго дивизиона не отказалась от повышения по финансовым причинам. Как результат, армавирское «Торпедо», занявшее место в зоне вылета, должно покинуть лигу.

«Этот сезон за пять лет существования ФНЛ лучший как с точки зрения борьбы, интриги, так и отношения. Позволю себе немного пошутить: впервые 20 команд стартовали, и 20 – закончили.

Все пять команд-победителей зон ПФЛ официально подтвердили свое участие в следующем сезоне. Думаю, в ближайшие 10 дней мы утвердим состав участников. В принципе на сегодняшний день он понятен.

Есть большие проблемы у «Шинника», но, думаю, через 5-7 дней будет намечен путь решения проблем. Надеюсь, у них все будет хорошо.

В настоящий момент у нас «Шинник», «Луч-Энергия» и «СКА-Энергия» не прошли лицензирование, и 30 мая должна пройти апелляция.

При этом не забывайте, что 16-е и 17-е места заняли «Енисей» и «Балтика», и если какие-то вопросы возникнут, то в первую очередь обращаться к ним», — заключил Ефремов.