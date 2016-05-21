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    «Кубань» сыграет с «Томью» в стыковых матчах, «Волгарь» сразится с «Анжи»

    После завершения 30-го тура Премьер-лиги стали известны пары команды, которые сыграют за место в РФПЛ на следующий сезон.

    «Кубань» сыграет против «Томи», «Анжи» в соперники достался «Волгарь». Первые матчи состоятся 24 мая в Краснодаре и Астрахани, ответные – 27 мая в Томске и Махачкале.

    Расписание переходных матчей:

    24 мая

    «Кубань» (Краснодар) – «Томь» (Томск)

    «Волгарь» (Астрахань) – «Анжи» (Махачкала)

    27 мая

    «Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)

    «Анжи» (Махачкала) – «Волгарь» (Астрахань)

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 20:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 23 мая 2016, 19:27

      Кубань мы в тебя верим!!!

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 23 мая 2016, 13:32

      ааа йопт... тут какая то афера нас ждет. Анжи и Динамо объединяются. Значит в РФПЛ освобождается 1 место. Если Анжи Банкротится - то Кубань должна играть с Волгарем, а Томь напрямую тогда проходит третьей командой....

      0
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      Рейтинг: +15

      grr21 23 мая 2016, 12:13

      Мдааа, Томь явно не подарок(((

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 23 мая 2016, 09:49

      Я думаю мы пройдем Волгарь,а вот у Кубани серьезный соперник.АНЖИ И КУБАНИ ПОБЕД!

      1
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      Рейтинг: +33

      Russianrfs 22 мая 2016, 12:10

      Волгарю не нужен рфпл

      2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 22 мая 2016, 08:37

      Страшно за Кубань. Томь тертый калач.

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