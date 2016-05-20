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    Дикань завершит карьеру по окончании сезона

    Нынешний сезон российской Премьер-лиги станет последним для вратаря «Краснодара» Андрея Диканя. 38-летний голкипер завершит карьеру в субботу после матча 30-го тура РФПЛ с «Амкаром».

    Сообщается, что после ухода из футбола Дикань поедет на Украину. На данный момент игрок не думает о тренерской карьере.

    «Давайте не будем торопиться. Завтра все узнаете», – прокомментировал информацию вратарь краснодарской команды.

    Источник: ТАСС

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    20.05.2016 12:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 20 мая 2016, 15:33

      Удачи Андрею! Можно немного отдохнуть, а потом попасть в тренерских штаб сборной Украины! Или в клуб....Зоря, Днепр, Ворскла!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 20 мая 2016, 14:43

      Удачи ему. Хороший мужик.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 20 мая 2016, 13:11

      Хорош был, много ташил за Терек

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 мая 2016, 12:54

      Вратарь значительно лучше Аккинфеева

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      Xiko > СЛАВА 81 20 мая 2016, 13:02

      м) а то я смотрю вы часто с этим ГК завоевывали медали и призовые места)))

      -2
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      Рейтинг: +433

      ssspartak > Xiko 20 мая 2016, 13:51

      Дело не в призовых местах и медалях. На поле команда, а не один ГК. Ваш Конифеев не вытаскивал столько матчей сколько Дикань.

      5
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      Рейтинг: +1481

      GM > СЛАВА 81 20 мая 2016, 14:44

      Мясо - такое мясо.
      Сначала выперли из СпаМа, теперь хвалить начали и пускать крокодиловые слезы.
      Ну, а без упоминания армейцев мясные даже кушать не могут :)

      -2
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      Рейтинг: +433

      ssspartak > GM 21 мая 2016, 15:16

      Не говори уже ерунду)) не выперли Андрея, а лимит не позволил т.к. он украинец.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 20 мая 2016, 12:49

      Мог бы этот сезон в аренде в мордовии какойнибудь или уфе поиграть

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 мая 2016, 12:38

      С таким голкипером расставаться очень жаль, но ничего не поделаешь, возраст, хотя года два вполне ещё можно было поиграть

      3
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