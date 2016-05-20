Дикань завершит карьеру по окончании сезона

Нынешний сезон российской Премьер-лиги станет последним для вратаря «Краснодара» Андрея Диканя. 38-летний голкипер завершит карьеру в субботу после матча 30-го тура РФПЛ с «Амкаром».

Сообщается, что после ухода из футбола Дикань поедет на Украину. На данный момент игрок не думает о тренерской карьере.

«Давайте не будем торопиться. Завтра все узнаете», – прокомментировал информацию вратарь краснодарской команды.