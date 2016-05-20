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    Сарсания: «Аленичев-то дал схожий с якиновским результат»

    Наставник литовского клуба «Атлантас» Константин Сарсания дал оценку выступлениям «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. Напомним, что за тур до окончания первенства красно-белые обеспечили себе выход в Лигу Европы.

    «С одной стороны, одержаны четыре победы подряд, ноль пропущенных голов. Это достижение. Но оно не помогло команде подняться выше пятого места. Если анонсируется борьба за чемпионство, то получается, даже с учетом четырех побед, провал. Уверен, что Леонид Федун мечтал о борьбе за титул. Кроме того, у клуба, по моим оценкам, второй-третий бюджет в стране. Задача задачей, но думаю, что Федун рассчитывал на место хотя бы в тройке.

    В принципе, Аленичев-то дал схожий с якиновским результат – сейчас пятое место, годом раньше было шестое», — сказал специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2016 06:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 мая 2016, 12:01

      Убрать Аленичева, как он убрал Старкова.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СЛАВА 81 20 мая 2016, 15:37

      Как же ты уже достал одним и тем же.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Тraumtanzеr 20 мая 2016, 18:39

      А мне, Аленичев надоел. Хотя я согласен с тобой. Просто не могу забыть , то интервью Аленичева про Старкова.

      0
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 20 мая 2016, 10:29

      Не пойму что то я болельщиков Спартака,Карпина за вторые и третьи места гнобили,все хотели золота,а сейчас вдруг все дружно кричат Дайте Диме поработать,что уже походу все привыкли к 5-6 местам????или кто то думает что Аленичев в следующем сезоне золото возьмёт,да не возьмёт ,не состоялся он ещё как тренер,,,

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 20 мая 2016, 09:47

      игра при якине была совсем тухлая...пусть и при Аленичеве Спатак много проигрывал,но играл гораздо интереснее,смотреть приятнее,так что пусть он работает дальше и некуй всяким псевдоспециалистам в Спартак рыло пилить

      2
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 мая 2016, 09:41

      Это не Аленичев вывел в ЛЕ --это Локомотив, блестяще финишировал ,так что благодарите их , а то и шестое место было бы в радость.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 мая 2016, 09:19

      Человек работает всего год. Они вышли в еврокубки. По мне так неплохой показатель. Пару лет еще точно надо дать поработать, а дальше уже делать выводы.

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 мая 2016, 09:16

      от результатов сарсаним, вся литва в шоке)))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 мая 2016, 07:35

      Перед тренером была поставлена задача-попасть в еврокубки -команда попала ,какие могут быть к нему притензии????

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 мая 2016, 07:27

      Провал

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