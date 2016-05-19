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    Дмитрий Черышев готов возглавить «Динамо»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев не против того, чтобы возглавить «Динамо». На данный момент из московского клуба к нему никто не обращался с таким предложением. Действующий контракт Черышева с испанским клубом истекает в конце сезона.

    – До какого года действует ваш контракт с «Севильей"?

    – Истекает в конце этого сезона. Новое соглашение пока не предлагали. Поговорим с руководством летом. Если будут предложения, то готов их рассмотреть. Как и другие варианты.

    – В России вас сватают в «Динамо».

    – Не слышал об этом. Но если предложат, с удовольствием соглашусь поработать в клубе, который стал для меня родным. Даже в ФНЛ, если случится, что команда покинет Премьер-лигу. Но надеюсь, что бело-голубые сохранят прописку в Премьер-лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2016 13:52
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 22 мая 2016, 11:22

      Черышев лучший вариант для Динамо в данной ситуации.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 19 мая 2016, 18:48

      Не знаю.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 19 мая 2016, 17:54

      интересно будет посмотреть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 19 мая 2016, 17:53

      ну и правильно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 мая 2016, 15:50

      Новость: Арсен Венгер готов возглавить Зенит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > hjvfybcn 19 мая 2016, 16:12

      В Зенит-2)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 19 мая 2016, 15:39

      Журналюги придумали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 19 мая 2016, 15:26

      Из Севильи в ФНЛ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 19 мая 2016, 15:04

      Молодец! Надо поддержать свой родной клуб в трудный период!

      0
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