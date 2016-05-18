Логашов: «Гаджиев не знал, как меня зовут, и на тренировках просто свистел мне: «Эй, ты, иди сюда»

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов поделился воспоминаниями о своем пребывании в «Анжи».

– После «Факела» вы приехали из Воронежа на сбор «Анжи» в Эмираты. Верилось в смену реальности?

– Помню это ощущение, когда утром тренировка и ты ее ждешь. Быстрее выйти на поле, что-то показать, на кого-то посмотреть. Вокруг очень интересно, и все время хотелось усиленно работать. Показать тренеру, что нужно оставить в команде. И даже на тренировках скорости выше, чем в ФНЛ. Я у Сарсании играл в центре защиты, а в «Анжи» меня поставили на фланг. Или где-то еще дырки закрывать. Но когда тренируешься там, вообще все равно. Хоть нападающим выйдешь – и будешь радоваться, что поставили. Тем более когда приехал из Воронежа.

– Как поддерживали контакты с руководством?

– Номера телефона Керимова не знали. У людей статуса Роберто Карлоса, Это’О имелись определенные привилегии. Но не у большинства русских парней, я уверен. Его очень привлекала идея создания большой команды, воспитание дагестанских игроков. В раздевалку заходил не только после побед, но и после ничьих. Поначалу все хорошо было, а потом… Я как узнал обо всем. Прилетели с выездного матча, кажется, с «Крыльями Советов», я дома спать лег. Телефон стоял в режиме «без звука» до утра. Просыпаюсь часов в 10, у меня три пропущенных: от агента, Шатова и кого-то еще. Перезваниваю, а мне в трубку: «Ты слышал, слышал? «Анжи» больше нет». Приехали, и нам все рассказали. Ты засыпаешь одним человеком, а просыпаешься другим. И не понимаешь, что будет дальше. А потом еще пришел тренер, который не знал, как меня зовут.

– Рене Меленстен?

– Нет, Гаджи Гаджиев. Он на тренировках мне просто свистел: «Эй, ты, иди сюда». У меня еще был травмирован голеностоп с прошлого сезона. И я понял, что ловить мне тут нечего. Пришлось искать варианты. Не знаю, как бы все сложилось, останься тогда в клубе.

– Какие средние премиальные платили в «Анжи»?

– Ммм… что-то около 10 тысяч евро на выезде. Давали двойные за все московские клубы, «Зенит» и «Рубин». Еще у нас с Шатовым дни рождения рядом. И Сулейман Керимов подарил нам часы, до сих пор ношу, – сказал Логашов.