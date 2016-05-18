Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Логашов: «Гаджиев не знал, как меня зовут, и на тренировках просто свистел мне: «Эй, ты, иди сюда»

Логашов: «Гаджиев не знал, как меня зовут, и на тренировках просто свистел мне: «Эй, ты, иди сюда»

18 мая 2016, 19:23
3

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов поделился воспоминаниями о своем пребывании в «Анжи».

– После «Факела» вы приехали из Воронежа на сбор «Анжи» в Эмираты. Верилось в смену реальности?

– Помню это ощущение, когда утром тренировка и ты ее ждешь. Быстрее выйти на поле, что-то показать, на кого-то посмотреть. Вокруг очень интересно, и все время хотелось усиленно работать. Показать тренеру, что нужно оставить в команде. И даже на тренировках скорости выше, чем в ФНЛ. Я у Сарсании играл в центре защиты, а в «Анжи» меня поставили на фланг. Или где-то еще дырки закрывать. Но когда тренируешься там, вообще все равно. Хоть нападающим выйдешь – и будешь радоваться, что поставили. Тем более когда приехал из Воронежа.

– Как поддерживали контакты с руководством?

– Номера телефона Керимова не знали. У людей статуса Роберто Карлоса, Это’О имелись определенные привилегии. Но не у большинства русских парней, я уверен. Его очень привлекала идея создания большой команды, воспитание дагестанских игроков. В раздевалку заходил не только после побед, но и после ничьих. Поначалу все хорошо было, а потом… Я как узнал обо всем. Прилетели с выездного матча, кажется, с «Крыльями Советов», я дома спать лег. Телефон стоял в режиме «без звука» до утра. Просыпаюсь часов в 10, у меня три пропущенных: от агента, Шатова и кого-то еще. Перезваниваю, а мне в трубку: «Ты слышал, слышал? «Анжи» больше нет». Приехали, и нам все рассказали. Ты засыпаешь одним человеком, а просыпаешься другим. И не понимаешь, что будет дальше. А потом еще пришел тренер, который не знал, как меня зовут.

– Рене Меленстен?

– Нет, Гаджи Гаджиев. Он на тренировках мне просто свистел: «Эй, ты, иди сюда». У меня еще был травмирован голеностоп с прошлого сезона. И я понял, что ловить мне тут нечего. Пришлось искать варианты. Не знаю, как бы все сложилось, останься тогда в клубе.

– Какие средние премиальные платили в «Анжи»?

– Ммм… что-то около 10 тысяч евро на выезде. Давали двойные за все московские клубы, «Зенит» и «Рубин». Еще у нас с Шатовым дни рождения рядом. И Сулейман Керимов подарил нам часы, до сих пор ношу, – сказал Логашов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Локомотив Анжи Логашов Арсений
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1463590053
да Гаджиев видно хамоватый мужлан
Ответить
Legioner-05
1463593957
Улыбнуло))
Ответить
footballforeverNN
1463633141
при твоем уровне игры имя знать не обязательно
Ответить
Главные новости
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
2
Слуцкий возглавил новую команду
Вчера, 22:27
5
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Все новости
Все новости
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
1
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
Вчера, 17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
Вчера, 17:05
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
Вчера, 16:47
14
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
Вчера, 16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
Вчера, 16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
Вчера, 15:51
24
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
Вчера, 15:30
6
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
Вчера, 15:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+