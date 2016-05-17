Мельгарехо: «Я очень рад, что мне наконец удалось открыть счет голам за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о впечатлениях от матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0), в котором он отметился дебютным голом за красно-белых.

«Матч с «Тереком» получился непростым. Эта победа была нам крайне нужна для выхода в еврокубки. Я очень рад, что мне наконец удалось открыть счет голам за «Спартак», да и просто счастлив за всю команду, ведь теперь мы можем быть довольны собственными результатами. Я полностью влился в команду к концу сезона. Наконец-то случился мой первый гол, так что теперь могу в полной мере приносить пользу «Спартаку», — сказал легионер.