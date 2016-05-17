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    Селезнев о переходе в «Кубань»: «Сделал неправильный выбор»

    Нападающий Евгений Селезнев рассказал о том, почему он в свое время решил перейти в «Кубань». Напомним, что на днях украинец вернулся в «Шахтер».

    «Я поехал в «Кубань», потому что понимал, что мне нужна игровая практика. Особенно перед Евро. Мне это пообещал главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев. Я украинец, я хочу играть за сборную. Я никогда не ставил деньги впереди всего. Для меня футбол — это вся жизнь. Я не просто отбываю номер на поле, я выкладываюсь на всю во время игры. Я считаю, что сделал неправильный выбор. Я все понял и хотел вернуться домой. Сейчас я просто иду дальше. Мне приятно было забить гол «Зениту». У меня спрашивали, что я вообще делаю в этих командах. Говорили, что мой уровень выше.

    Я играл в Украине в двух клубах. И там, и там у меня были хорошие годы. И я за это благодарен. Коломойский мне говорил: «Хорошо подумай, Женя». Мы остались в хороших отношениях. Сейчас он меня тоже поддерживает. «Шахтер» никогда не зависит от одного игрока и никогда никого не держит. Все силы я отдам на то, чтобы в следующем году «Шахтер» стал чемпионом», — сказал форвард в программе «Дубль W».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2016 10:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5113

      hunta 17 мая 2016, 18:20

      Настоящий "великий" укр......

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 17 мая 2016, 13:35

      Да он никакой нападающий,нечего не заметил в нём в тех играх что он провёл,а гонору на Ибру прямо)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      PESHES 17 мая 2016, 13:23

      Столько шума прямо звезда от нас уехал пусть едет в УПЛ там ему и место на лавке Шахтера.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 17 мая 2016, 13:07

      Я изначально не понимал переход Жени в Кубань! Болтаться на дне турнирки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 17 мая 2016, 12:37

      1.7 мил евро в год ! Укроп гнилой ВРЕТ как дышит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      За Кубань 17 мая 2016, 12:35

      Хороший футболист должен доказывать на поле делом, что он хороший, а этот пургомёт только на словах крут, трепло ! Рад ,что оно ушло от нас !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 мая 2016, 12:07

      Кубань в долгах как в шелках, не думаю, что она смогла какую-то огромную зарплату предложить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 мая 2016, 12:01

      Болтал, что ему семью кормить надо. НЕПОРЯДОЧНО.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 мая 2016, 11:16

      как шлюха заметался

      6
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