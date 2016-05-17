Скрипченко: «У нас было огромное желание не дать «Ростову» набрать три очка»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче РФПЛ. По словам специалиста, у его команды было огромное желание помешать ростовчанам набрать три очка.

– «Ростов» стремится к чемпионскому званию, поэтому мы понимали, что соперник сделает все, чтобы сегодня добиться победы.

Что касается плана на игру — мы знали манеру игры «Ростова» На протяжении всего сезона эта команда действовала по схеме 5–2–3. Еще знали, что «Ростов» не очень уютно чувствует себя в позиционных атаках, поэтому хотели сделать ставку на организованную оборону и быстрые переходы в атаку.

Считаю, что в плане оборонительных действий матч у нас удался. Единственное, контригра получилась не такой, как мы планировали. Хотелось бы все-таки острее действовать. Во втором тайме прижались к своей штрафной. Результатом большого количества фланговых подач стал гол, когда хорошо выпрыгнул нападающий соперника.

Но в целом благодарен ребятам за самоотдачу. У них было огромное желание не дать «Ростову» набрать три очка.

– Как удалось так настроить команду, учитывая, что серьезных турнирных задач она не решает?

– Мы в каждой игре стремимся к победе. То, что «Уралу» ничего не надо — это уже заезженная тема. Команда сейчас в стадии становления. У нас много молодых ребят. Мы хотим им привить психологию победителя, а это можно сделать только благодаря положительным результатам.