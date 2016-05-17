Смолов: «Очень хочу сыграть на домашнем чемпионате мира»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов надеется, что ему будет предоставлена возможность сыграть в составе национальной команде на чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.



«Очень рад, что чемпионат мира пройдет у нас в стране, потому что это событие мирового масштаба. Это очень сильно мотивирует. Сыграть на домашнем чемпионате мира – это удовольствие, которое выпадает не каждому.



Просто счастье, что такая возможность выпадает на мой век, скажем так, и я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы попасть туда и войти в историю чемпионата мира в России», — сказал футболист.