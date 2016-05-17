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Смолов: «Очень хочу сыграть на домашнем чемпионате мира»

17 мая 2016, 06:37
15

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов надеется, что ему будет предоставлена возможность сыграть в составе национальной команде на чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

«Очень рад, что чемпионат мира пройдет у нас в стране, потому что это событие мирового масштаба. Это очень сильно мотивирует. Сыграть на домашнем чемпионате мира – это удовольствие, которое выпадает не каждому.

Просто счастье, что такая возможность выпадает на мой век, скажем так, и я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы попасть туда и войти в историю чемпионата мира в России», — сказал футболист.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Смолов Федор
Комментарии (15)
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bolela_16
1463456830
Дружище, все зависит от ТЕБЯ!!!
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latka1
1463462082
Надо работать
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SERG63
1463464192
В чем же дело-дерзай!
Ответить
marshal9
1463464781
смолов ты туда попади сперва
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trudovik
1463467141
главное не сдуться раньше времени, а то знали мы таких... но как известно, наши ожидания - наши проблемы.
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Denis S.
1463467380
Сыграешь
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kotmyshka
1463469357
Надо забивать голы сильным командам и возможность станет реальностью.
Ответить
subbotaspartak
1463471598
Не забил коням в самый нужный момент, доказывай поновой
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zadira56
1463475660
Будешь играть!
Ответить
Krasnodar 123
1463487419
ВСЕ В ТВОИХ НОГАХ ДЯДЯ ФЕДОР!
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