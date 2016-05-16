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    Слуцкий побеседовал со Смоловым о сборной

    В матче 29-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

    После игры главный тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий побеседовал с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым о национальной команде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 22:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 17 мая 2016, 01:29

      такой прикид у смолова,ахах))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 мая 2016, 23:54

      Разговор был такой...Слуцкий: я беру тебя во Францию и даже выпущу в основе при условии что ты после Евро перейдёшь в ЦСКА...Смолов: Я подумаю)))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Fenom 16 мая 2016, 23:47

      А выпускать будет Кокорина

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 мая 2016, 23:46

      Ясно почему Краснодар слил

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 мая 2016, 09:33

      Привет.
      Поздравляю с выходом Ростова в ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 мая 2016, 16:02

      Спасибо,но не факт. Что то мне вся эта музыка с допингом не нравится.Чует моё сердце кушали его наши. Но,посмотрим

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 16 мая 2016, 23:12

      Слуцкий стрельнул 10р. На бигмак не хватало.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 16 мая 2016, 22:59

      Смолов дал согласие на переход в ЦСКА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      АНДО 16 мая 2016, 22:34

      а мне кажется что речь идёт не о сборной, а просто хочет приманить его в цска! ведь муса уже одной ногой уже в апл, надо же найти подмену...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      bfg32 > АНДО 16 мая 2016, 22:40

      Как вариант.

      5
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 16 мая 2016, 22:15

      Как будто ротный бойца отсчитывает)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 16 мая 2016, 22:07

      То, что видно на фотографии больше похоже на разборки.

      1
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