Слуцкий побеседовал со Смоловым о сборной

такой прикид у смолова,ахах))
В матче 29-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.
После игры главный тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий побеседовал с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым о национальной команде.
В матче 29-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.
После игры главный тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий побеседовал с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым о национальной команде.
такой прикид у смолова,ахах))
Разговор был такой...Слуцкий: я беру тебя во Францию и даже выпущу в основе при условии что ты после Евро перейдёшь в ЦСКА...Смолов: Я подумаю)))))))
А выпускать будет Кокорина
Ясно почему Краснодар слил
Привет.
Поздравляю с выходом Ростова в ЛЧ.
Слуцкий стрельнул 10р. На бигмак не хватало.
Смолов дал согласие на переход в ЦСКА
Как будто ротный бойца отсчитывает)
То, что видно на фотографии больше похоже на разборки.