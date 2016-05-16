Уилкшир: «Когда впервые увидел Грозный, подумал, что нужно собирать вещи и уезжать»

Защитник «Терека» Люк Уилкшир рассказал о своих чувствах от первого пребывания в Грозном. Австралийский футболист впервые посетил столицу Чечни в 2008 году, когда выступал за московское «Динамо».

– Вы говорили, со времен вашего первого визита в Грозный город сильно изменился. Первое, что вы подумали о Грозном восемь лет назад?

– Когда я увидел Грозный в 2008 году, я первым делом подумал: «Надо собирать вещи и уезжать». В отеле приходилось заправлять грязное белье самому, за ужином нужно было идти в другой ресторан или даже к кому-то домой. Хорошее, но синтетическое поле на их первом стадионе… Тогда в Грозном не было ничего, сейчас город развит куда больше: улицы, рестораны, сама еда, стадион «Терека», наша база. Важной причиной для переезда стала и моя жена Кристина: она очень хотела жить в Грозном.

– Кевин Кураньи перепугался, когда впервые увидел людей с оружием в Грозном. Вы тоже?

– Конечно. К такому я не привык, а тут на улице вооруженный солдат! Сейчас Грозный не узнать. Ни секунды я не опасался за своих детей или жену, никогда им не было некомфортно. Гулять вечером по парку или по самому городу – сплошное удовольствие, чувствуешь спокойствие и тишину.