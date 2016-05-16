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Зелински в среду подпишет контракт с «Ливерпулем»

16 мая 2016, 10:09
6

Полузащитник «Удинезе» Петр Зелински, который выступает на правах аренды за «Эмполи», может перейти в «Ливерпуль». Трансфер 21-летнего игрока сборной Польши может состояться в ближайшую среду. В «Ливерпуле» он должен заменить Джо Аллена, который по окончании сезона, скорее всего, покинет английский клуб. Известно об интересе к футболисту со стороны «Зенита», «Фиорентины», «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Зелински провел 35 матчей. В них он записал на свой счет пять голов и пять результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Эмполи Удинезе Ливерпуль Зелински Петр
Комментарии (6)
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sandutzu
1463384507
до или после финала?
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SD-Podonok
1463385387
Посмотрим, что он сможет показать в АПЛ!
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hodyrev
1463388940
Хороший игрок очень полезный
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df44
1463394805
Посмотрим
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serginho8
1463407649
Футболист то хоорший, играет не по годам, другое дело он игрок больше атаки, считай что плеймейкер, а Ливерпулю вроде как нужны опорники больше..
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