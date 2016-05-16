Зелински в среду подпишет контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Удинезе» Петр Зелински, который выступает на правах аренды за «Эмполи», может перейти в «Ливерпуль». Трансфер 21-летнего игрока сборной Польши может состояться в ближайшую среду. В «Ливерпуле» он должен заменить Джо Аллена, который по окончании сезона, скорее всего, покинет английский клуб. Известно об интересе к футболисту со стороны «Зенита», «Фиорентины», «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Зелински провел 35 матчей. В них он записал на свой счет пять голов и пять результативных передач.