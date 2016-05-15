Одна из трибун «Парк де Пренс» получит имя Ибрагимовича

По словам президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи, одна из трибун домашней арены команды «Парк де Пренс» получит имя нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, шведский футболист защищал цвета столичного клуба с 2012-го года. Нынешним лето он покинет парижан.

«Постарались сделать для Златана все, так как он заслуживает этого. Я забыл упомянуть об одной вещи во время моего выступления: одна из трибун стадиона будет названа в его честь», – приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football.