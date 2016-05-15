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    Аленичев: «Сочетать красивый футбол и положительные результаты в современном футболе непросто»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что не считает игру своей команды идеальной после трех побед подряд в чемпионате России.

    «Я понимаю, что спартаковские болельщики всегда хотят видеть красивый футбол и положительный результат. Но в то же время они должны понимать, что достигнуть и того, и другого в современном футболе непросто. Пример «Баварии» и «Барселоны», которые не попали в финал Лиги чемпионов, это красноречиво доказывает. Подавляющее большинство людей были уверены, что одна из команд сыграет в финале турнира, но этого не случилось».

    «Я понимаю тех болельщиков, которые не могут быть довольны игрой команды. Даже после трех побед их может не устраивать стиль, в котором они достигнуты. При этом не отказываюсь от слов, что для меня во главе угла всегда будет стоять спартаковский стиль, который хочу привить команде», – заявил Аленичев.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2016 12:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 мая 2016, 16:39

      Пустобрех.
      У авиаконструкторов есть непреложная истина" некрасивый самолет летать не сможет"

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 мая 2016, 14:42

      Сочетать красоту и результат непросто, поэтому мы решили, что не будет ни того, ни другого)

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 мая 2016, 14:06

      Что ж, будем любоваться красивым футболом в исполнении Спартака

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 мая 2016, 13:33

      Красивый футбол и результаты !! Аленичев ! ты от этого так же далёк ,как и от Барселоны ,с которой ты и рядом не стоял .а имеешь наглость сравнивать

      -2
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