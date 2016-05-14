Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Меня очень стимулируют голы Смолова»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о соперничестве с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым в гонке бомбардиров. Отметим, что на данный момент на счету Смолова 20 забитых мячей, у Промеса – 17.

    – Вы сейчас находитесь на второй строчке в списке бомбардиров. Насколько реально догнать Федора Смолова, и ставите ли такую цель для себя?

    – Все возможно, соперничество еще не окончено. Смолов оформил покер, потом хет-трик. Это, конечно, большой стимул для нас, но мне важнее забивать для клуба, а не для статистики. Мне приятно, что Федор столько забивает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 мая 2016, 07:42

      Научись попадать в пустые ворота. Ради команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 мая 2016, 18:21

      Не догнать негру нашего Хведю.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11