Рахимов: «Матч со «Спартаком» приобретает особую значимость»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, чего ожидает от предстоящего выездного матча 29-го тура РФПЛ со «Спартаком» (16 мая).

«Матч со «Спартаком» приобретает особую значимость. Но на этом зацикливаться не нужно, необходимо просто готовиться к игре. Нет, перед «Тереком» не стоит конкретная задача попасть в Лигу Европы, так как задачи надо ставить перед сезоном. Но если есть возможность, то надо постараться реализовать ее и сделать всe возможное, чтобы добиться результата. Хотя у нас ресурс ограничен», — сказал специалист.

Напомним, что на данный момент «Терек» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от идущего пятым «Спартака» на три очка.