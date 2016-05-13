Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эберт: «Я не получал удовольствия от стиля игры «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Патрик Эберт поделился воспоминаниями о российском периоде своей карьеры. Напомним, в «Спартаке» Эберт играл на протяжении полутора сезонов, после чего отправился в «Райо Вальекано», где и выступает до сих пор.

    «Российский футбол мне не подходил, да и ожидания при переходе в «Спартак» были другими – тогда клуб был лидером чемпионата, состав был прекрасным, а тренер доверял мне. Переходя в «Спартак», я рассчитывал на регулярные выступления в Лиге чемпионов. В первом сезоне мы не достигли этой цели, и тренер покинул клуб. Пришел Якин, и я не чувствовал себя комфортно, хотя он и доверял мне.

    В России распространен футбол старой школы. Полузащитники мало владеют мячом, главная цель – как можно быстрее доставить его до нападающих, которые должны что-то придумать. Так играл «Спартак» в то время. Я не получал удовольствия от такого футбола – этот стиль мне не подходит», – приводит слова Эберта SPOX.com.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 23:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 14 мая 2016, 07:29

      Слабоват для. Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 14 мая 2016, 00:00

      Я думаю, что и у Спартака ожидания были другие))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 13 мая 2016, 23:37

      за то бабки хорошие получал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 мая 2016, 23:36

      бей -беги.. вот это стиль

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11