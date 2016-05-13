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    Виллаш-Боаш: «Получил большое удовольствие от пребывания в России. Здесь очень честные люди»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился ощущениями от времени, проведенном в России. Напомним, что по окончании сезона португальский специалист покинет петербургский клуб.

    «Это было отличное время, я действительно получил большое удовольствие. Во-первых, от культуры, русской культуры. Патриотичной, но при этом честной. Люди здесь либо черные, либо белые — серых нет, никто никем не пытается прикидываться, не лицемерит. Сразу понятно, как к тебе относятся. Тебя уважают и принимают очень достойно.

    Мне очень понравились и другие моменты, то, как устроено общество. Россияне учат детей проводить как можно больше времени на улице, и это не может не отражаться на том, как они затем живут. Россияне любят природу, любят выходить на улицу, и холод точно не проблема. В ресторанах всегда полно народу.

    И, конечно, город — самый прекрасный из всех тех, что я знаю. Но с другой стороны, за эти два года расстояние между мной и моей семьей увеличивалось, поэтому я и решил вернуться и взять паузу на год», – сообщил Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.05.2016 14:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 13 мая 2016, 18:00

      Сарказм Боаша очевиден. Намекает на наше "честное" судейство, на околофутбольную возню и т.д. Но не думаю, что, скажем, испанский чемпионат "честнее" российского, или немецкий с английским.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 мая 2016, 15:31

      По-моему лукавит

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > vgarakh 13 мая 2016, 18:16

      Очевидно , фраза полна сарказма

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 мая 2016, 15:13

      и щедрые..))

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 14:39

      Ооооо как пусты эти слова.... Не сваливал бы отсюда тогда....

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 13 мая 2016, 14:37

      Он про какую-то другую Россию говорит, не пойму?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 мая 2016, 14:26

      "Здесь очень честные люди" Видать слишком много был на морозе, обморозился или не все деньги еще по контракту получил.

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