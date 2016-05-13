Зинин: «У Карпина неимоверная сила духа»

Глава агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал о том, как он относится к наставнику «Торпедо» Валерию Карпину.

– Самая живописная история с другим Валерием Георгиевичем – Карпиным?

– Осень 2000-го, отборочный матч чемпионата мира, сборная России играла в Швейцарии. За 90 минут Карпин всю бровку перепахал. Рывок за рывком. Люди в шоке: четвертый десяток человеку, а ему так легко все дается. Только никто не видел, что потом в раздевалке Валерию стало плохо, выворачивало наизнанку. Доктор Васильков откачивал.

– Оклемался?

– Да. Сходил в душ, начал медленно одеваться, шутить – в том числе над собой. Надушился дорогим парфюмом, причесался. Отправился в микст-зону, с фирменной улыбкой ответил на вопросы журналистов. Глядя на Карпина, невозможно было поверить, что полчаса назад человек лежал пластом. Потом бодрячком дошел до автобуса – и лишь когда скрылся от посторонних глаз, рухнул в кресло. Сила духа неимоверная!