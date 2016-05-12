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    На матче чемпионата Чехии работали нетрезвые арбитры

    Чешская футбольная ассоциация наложила дисквалификацию на двух судей, обслуживавших вчерашний поединок 29-го тура национального первенства между «Пршибрамом» и пражской «Славией» (1:3). Резервного рефери Марек Пилны и ассистента главного арбитра Иржи Йеха ждет пожизненное отстранение от судейства.

    Видеозапись показывает, что оба арбитра находились под действием алкоголя, что и подтвердил президент ассоциации футбола Чехии. Так, например, Пилны еле удерживался на ногах, а его поведение со стороны выглядело несколько странным по причине того, что он пытался в точности повторять движения судьи-помощника.

    Источник: BBC

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    12.05.2016 23:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +281

      trudovik 13 мая 2016, 09:47

      зря его убрали, ко второму тайму уже был бы свеженьким.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 13 мая 2016, 09:04

      Я думал - там и игроки на поле под пивком..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 13 мая 2016, 06:49

      Так у него же фамилия ПИЛни!

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 мая 2016, 05:53

      Было же 9 мая, ПОБЕДА!!!

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 13 мая 2016, 04:22

      Чешское пиво - лучшее пиво! Даже судьям не устоять :-)

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 13 мая 2016, 02:59

      Это позор.Лишнее подтверждение того,что за судьями никакого контроля.Кто их выпустил в таком состоянии ?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 мая 2016, 01:45

      Чему удивляться?Судя по тому как у нас судят, вероятно наши судья, это делают под тяжелыми наркотиками.

      -1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 13 мая 2016, 00:43

      хаха алкошы визде есть!!

      0
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      Рейтинг: +28

      RNDRSM 13 мая 2016, 00:41

      Весело. А как он увлечен игрой! Любил наверное свою работу...

      2
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      Рейтинг: +402

      Tri 13 мая 2016, 00:38

      Надо было ещё на поле выползти, и блевануть там)))

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