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    Калачев: «Пусть проверяют 11 человек, все равно все пройдут допинг-тест без проблем»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил удивление, что после матча 28-го тура с «Динамо» 11 игроков желто-синих были приглашены для прохождения допинг-теста. Тем не менее, хавбек заявил, что ростовчанам нечего бояться, так как никто в команде не принимал никаких запрещенных препаратов.

    – Я не раз попадал на допинг-контроль. И в чемпионате России, и в играх за сборную. Но максимально – три человека, обычно два. А тут 11… Удивительно! Как это понять? Нет ответа. Это проверка или недоверие? Надо разобраться.

    – Вам объяснили, почему позвали 11 человек?

    – Нет. Я пока с докторами не разговаривали. Позвали – все пошли. Невозможно отказаться.

    – Не закрадывается мысль, что кому-то невыгодно, что «Ростов» побеждает и идет в Лигу чемпионов?

    – Да ну, бросьте! Какая разница? Сдадим допинг! Никаких проблем контроль не выявит. Никаких таблеток или запрещенных препаратов у нас в команде никто не применят. Пусть проверяют 11… Нам нечего бояться. Наоборот, если допинг-контроль ничего не выявит, мы будем чисты перед всеми.

    – Проверяет именно РФПЛ?

    – Честно говоря, пока не знаю. В курсе, что позвали 11 человек. И все. Пока ждем. Никто не вышел еще.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2016 22:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2229

      river31 13 мая 2016, 07:46

      Совсем охренели....

      1
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 13 мая 2016, 06:08

      То что это не случайно это факт,а теперь смотрим кому это выгодно,а выгодно ЦСКА и Зениту,,а у кого есть возможности это сделать тоже очевидно ГАЗПРОМ ,,,,,,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 13 мая 2016, 05:36

      Тогда пусть игроков всех команды проверят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 мая 2016, 05:15

      Бред

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Hastalamuerte 13 мая 2016, 01:51

      вообще приятней будет смотреть на свеженький ростов в лч, чем на зенит с цска, но, увы, наш чемпионат - бизнес :(

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2016, 00:07

      смешно

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 мая 2016, 00:02

      В РФПЛ странно выглядит, когда в футбол играют не деньги

      1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 23:17

      Бухаров не пройдёт)) как сказал одни комментатор)) Бухаров сейчас оправдывает свою фамилию))

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 23:14

      Никто не вышел ещё - Полундра)) Ну всё)) газовики весь основной состав Ростова завалили)))

      0
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 12 мая 2016, 23:05

      Боюсь что просто что кого то просто из игроков Ростова подкупили,,,,для этого и взяли у всех

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