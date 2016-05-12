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    «Рубин» отрицает информацию о приезде Хаджи

    «Рубин» опроверг информацию, что Георге Хаджи прибыл сегодня в столицу Татарстана для подписания контракта с казанским клубом. Напомним. сегодня СМИ заявили, что румынский специалист прилетел в Россию для улаживания последних деталей соглашения.

    «Знаете, честно говоря, я элементарно устал от таких «новостей», настойчиво тиражируемых румынскими СМИ. Скажу одно: вся информация о том, что Хаджи якобы приехал в Казань и готов подписать контракт с «Рубином», не соответствует действительности. Это неправда!», – заявил генеральный директор клуба Ильгиз Фахриев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2016 18:43
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