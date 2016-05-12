Ибрагимович: «Я доминировал на протяжении последних лет во Франции»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович уверен, что своей игрой за столичный клуб он поднял уровень футбола во Франции.

«Надеюсь, что всем было весело. Премии лучшему игроку сезона служат доказательством того, что я доминировал на протяжении последних лет во Франции. Это удалось сделать благодаря моим партнерам по команде. Я уверен, что «ПСЖ» и в будущем продолжит прогрессировать в лиге», – приводит слова Ибрагимовича A Bola.

Напомним, что в последнем матче своего клуба против «Бордо» Златан получил травму. Его контракт с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Есть вероятность, что он покинет Париж и переберется в Италию или Англию.