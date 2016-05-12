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    Дюрица: «Кубань» была слабенькая, а мы ничего не могли сделать»

    Защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что его команда проиграла «Кубани» на своем поле из-за плохого настроя.

    «Кубань», при всем уважении к ней, была слабенькая. А мы ничего не могли сделать. Мало атаковали, били по воротам.

    Думаю, да, дело в настрое. Мы боремся за еврокубки, но играем без эмоций. Так нельзя! Ты можешь уступить, но так, что уходишь с поля и все равно доволен собой. А мы покидаем газон, а такая «Кубань» нас побеждает», – сказал Дюрица.

    В матче 28-го тура «Локомотив» уступил «Кубани» со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2016 06:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 мая 2016, 17:21

      мазали много..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      За Кубань 12 мая 2016, 10:19

      главное 3 очка,на остальное нас рать !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Puteec 12 мая 2016, 08:48

      тренера в ...опу пора и смородину

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 мая 2016, 08:21

      Все читалось по лицу и губам Самедова после промахов Рифата. Жамалетдинов молодец на самом деле. От свистка до свистка старался. Будет открытием года как Леша Миранчук.
      Самое обидное в матче - всеми "горячо любимый " спящий гигант. Такое количество мимимишных кадров с ним и игроками Локо вчера... А когда Лапочкин указал на точку, как ребенок вырывает мяч и идет бить.. После гола побежал радоваться и потом говорит, мол, извините ребята, такая работа. Великий работник... Первый гол в сезоне... 28 тур. Лицемер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 12 мая 2016, 07:02

      Молодцы "Кубань"!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 мая 2016, 06:49

      а может так и должно быть

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > sprint5 12 мая 2016, 08:11

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