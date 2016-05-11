Сафонов: «Локомотиву» самое время выбираться из ямы»

Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» – «Кубань», в котором поставил на победу железнодорожников со счетом 1:0.

«Локо» в последние недели тоскливо проводил время в функциональной яме – из нее, конечно, пора выходить. Повод для этого хороший – и дело не в былом разгроме от «Кубани» (где та «Кубань» первого круга?), а в том, что масса экспертов вдруг открыто поддержала «Спартак» в борьбе за Лигу Европы. «Спартак»-то достоин, но «Локо» не обидно?», – заявил Сафонов.

Полностью прогноз агента на 28-й тур Премьер-лиги можно увидеть здесь.